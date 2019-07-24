Европейские газовые трейдеры сомневаются в надежности "Укртрансгаза"

ТАСС, 24 июля. Европейские газовые трейдеры выразили сомнение в надежности своего партнера на Украине - компании "Укртрансгаз" - из-за роста ее долгов за технический газ. Об этом говорится в письме Европейской федерации энерготрейдеров (ЕФЭ) в адрес руководителя госкомпании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, которое цитирует агентство "Украинские новости".

В документе, в частности, говорится, что "ситуация крайне деликатная и вызывает опасения, это угрожает стабильному функционированию "Укртрансгаза", и поднимает серьезные вопросы о безопасности поставок газа".

Как отмечает ЕФЭ, которая объединяет более 100 компаний из 27 стран, на настоящий момент долг "Укртрансгаза" за технический газ превышает 4 млрд гривен ($156 млн). "В конце апреля 2019 года "Укртрансгаз" сократил оплату за газ, уже поставленный этими поставщиками в марте 2019 года. "Укртрансгаз" также еще не оплатил поставленный в апреле газ и сообщил поставщикам, что оплата за поставленный в мае газ также не будет произведена вовремя. Накопился долг в размере 4,1 млрд гривен по этим контрактным поставкам", - говорится в письме Федерации.

Кроме того, "Укртрансгаз" не оплачивал и сырье, которое компания использовала сверх нормы, что привело к потере стимула у поставщиков для дополнительных поставок газа. В этой связи "Укртрансгазу" 14 июня пришлось объявить о чрезвычайной ситуации. С этого момента, отмечается в документе, "Укртрансгазу" начал поставлять необходимый газ "Нафтогаз Украины", но это не восстановит доверие рынка".

Результатом сложившейся ситуации, как полагают в ЕФЭ, может стать снижение готовности участников международного рынка инвестировать в украинскую энергетику, перебои с транспортировкой газа через территорию Украины, это также может ослабить позиции страны на предстоящих переговорах по поводу транзита газа между Украиной, ЕС и Россией.

Федерация призвала "Нафтогаз" при поддержке украинских властей в кратчайшие сроки оплатить счета и обеспечить дальнейшую нормальную работу "Укртрансгаза". В письме указывается, что "это необходимо сделать немедленно, чтобы Украина могла должным образом провести подготовку к приближающейся зиме 2019-2020 годов".