Число молодых наемных работников у ИП Москвы выросло более чем вдвое с 2015 года

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Число работников моложе 22 лет, трудоустроенных у индивидуальных предпринимателей Москвы, с 2015 по 2017 год выросло более чем вдвое. Такие данные приводятся в исследовании департамента экономической политики и развития столицы, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"В результате исследования выяснилось, что среднемесячное количество рабочих мест, занятых самыми юными работниками (22 года и младше) неуклонно растет. Если в 2015 году этот показатель составлял 0,37% от общего количества рабочих мест у индивидуальных предпринимателей столицы, то в 2017 году вплотную приблизился к 2%", - прокомментировал ТАСС результаты исследования заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Ефимов добавил, что самым динамичным оказался и рост зарплаты работающих на ИП представителей этой возрастной группы. Так, по его словам, показатель средней зарплаты за период 2015-2017 года вырос больше, чем на 12%.

Согласно данным исследования, растет и показатель среднего количества отработанных месяцев: с 3,9 в 2015 году до 4,5 в 2017. Это объясняется тем, что молодежь после окончания каникул продолжает работать у ИП на условиях неполного рабочего дня.

Кроме того, как отмечается, растет в целом количество занятых в экономике города молодых людей до 22 лет. Так, если в 2015 году официально трудоустроено было 53,4 тыс. человек в возрасте до 22 лет, то в 2017 этот показатель достиг 216,5 тыс.