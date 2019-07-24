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Сеул призвал Токио не вводить дополнительные торговые ограничения

Сеул пригрозил Токио ответными мерами

ТАСС, 24 июля. Южная Корея призвала Японию не вводить дополнительные ограничения на экспорт технологических товаров, пригрозив принять ответные меры. С соответствующим заявлением выступил на пресс-конференции в среду министр торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Сун Юн Мо.

"Выдвинутые Японией доводы для введения ограничений - отсутствие должного контроля за экспортом и подрыв доверия - безосновательны", - приводит слова министра агентство Yonhap. Сун Юн Мо отметил, что Сеул продолжит попытки переубедить Токио, однако, если Япония введет дополнительные санкции в одностороннем порядке, "южнокорейская сторона примет ответные меры".

По данным агентства, Япония рассматривает возможность исключения Южной Кореи из списка стран, в которые без ограничений поставлялись японские высокотехнологичные компоненты, используемые при производстве современных устройств. Ранее правительство Японии заявило, что примет соответствующее решение до 24 июля. В случае одобрения данная мера вступит в силу в течение 21 дня с момента оглашения.

1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. Поводом для этого, в частности, послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отвергает такую возможность.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским работникам за принуждение их к труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что этот вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. В соответствии с подписанным тогда двусторонним соглашением подобные разбирательства предусматривают привлечение к процессу представителей третьих стран.

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ЯпонияРеспублика Корея
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