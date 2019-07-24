РБК: правительство разрешит вырубку лесов на Байкале для модернизации БАМ и Транссиба

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Правительство подготовило поправки в закон "Об охране озера Байкал", разрешающие РЖД проводить вырубки леса для строительства новой инфраструктуры Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей. Об этом в среду сообщает РБК со ссылкой на текст документа.

"Законопроект [разрешающий вырубки] разработан во исполнение поручения президента для реализации проекта модернизации БАМ и Транссиба <…> Конкретные объемы и виды работ определятся после прохождения государственных экспертиз", - говорится в публикации.

Согласно данным издания, законопроект разрешает перевод земель лесного фонда Байкала в категорию земель, на которых разрешено строительство и проведение сплошных вырубок, за исключением особо охраняемых зон. Такое разрешение можно будет получить до 1 января 2024 года, если вырубкам не будет альтернативы.

Представитель РЖД рассказал изданию, что работы будут проводиться "вдоль полосы отвода существующих железных дорог" и что они "необходимы для увеличения пропускной способности БАМ и Транссиба".