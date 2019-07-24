Банк "Восточный" рассматривает возможность продажи части портфеля розничных кредитов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Банк "Восточный" рассматривает возможность продажи части розничных кредитов для повышения качества портфеля и "на фоне ожидаемого разворота цикла в розничном кредитовании". Об этом ТАСС сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Банк рассматривает опцию сокращения розничного портфеля на балансе - как в стратегическом плане на фоне ожидаемого разворота цикла в розничном кредитовании, так и в тактическом - как инструмент снижения RWA (величина взвешенных по риску кредитных требований) и в перспективе повышения качества кредитного портфеля", - сказали в пресс-службе.

"В рамках такого снижения банк планирует замещение необеспеченной розницы смещением фокуса в сторону новых клиентских сегментов и комиссионных продуктов", - добавили в пресс-службе банка.

На 1 июня портфель кредитов банка физлицам составляет 84 млрд рублей.

Ранее газета РБК сообщила, что "Восточный" может продать часть своего розничного кредитного портфеля в объеме 5-10 млрд рублей. Еще раньше, по данным издания, банк предлагал инвесторам акции инвестфонда IFTG, с которыми связано уголовное дело против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

О споре вокруг "Восточного"

Арбитраж Амурской области 17 мая обязал Evison Holdings (владел 52% банка "Восточный") исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций кредитной организации компании "Финвижн холдингс" (владела 32% акций банка). Бенефициаром последней является Аветисян, владевший банком "Юниаструм", который объединился с "Восточным" в 2017 году.

24 июня структура фонда Baring Vostok (кипрская компания Evison) подала в Шестой арбитражный апелляционный суд в Хабаровске апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Амурской области об исполнении колл-опциона на 9,9% акций банка "Восточный" в пользу холдинга "Финвижн".

Основатель владеющего Evison Holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом дела о хищении у "Восточного" 2,5 млрд рублей, возбужденного в феврале 2019 года.