Число выданных новых кредитных карт во II квартале 2019 года выросло на 12%

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российские банки во втором квартале 2019 года выдали свыше 3 млн кредитных карт, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"В апреле - июне 2019 года количество выданных новых кредитных карт составило 3,02 млн единиц, увеличившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (2,7 млн единиц)", - говорится в сообщении НБКИ.

За отчетный период самое большое количество выданных кредитных карт зафиксировано в Москве (192,5 тыс.), Московской области (150,9 тыс.) и Краснодарском крае (118,2 тыс.).

Вместе с тем, как отмечают в НБКИ, темпы роста выдачи новых кредитных карт существенно замедлились: в третьем квартале 2018 года рост достиг 77,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, а во втором квартале 2019 года составил лишь 12% в годовом выражении.

Продолжает сокращаться уровень просроченной задолженности по кредиткам. Так, во втором квартале 2019 года доля просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитным картам к общему объему действующих кредитов составила 13,7% против 16,7% годом ранее.

"Сохраняющаяся динамика роста в данном сегменте объясняется прежде всего тем, что заимствование с использованием кредитных карт - наиболее технологичный и удобный вид розничного кредитования", - поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По данным на 1 июня 2019 года, НБКИ консолидирует информацию от более чем 4 тыс. кредиторов о займах более 97 млн человек.