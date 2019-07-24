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Количество поддельных купюр в России во II квартале уменьшилось на 2,5%

Как отмечает ЦБ, чаще всего подделывали банкноты крупных номиналов, реже - 50-рублевые купюры

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Банк России за апрель - июнь 2019 года выявил 9178 поддельных купюр в банковской системе РФ, что на 237 банкнот меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в материалах регулятора.

Чаще всего, по данным ЦБ, подделывали банкноты крупных номиналов. Так, во II квартале было выявлено 6316 поддельных пятитысячных купюр. Фальшивых однотысячных купюр было обнаружено 1902, а двухтысячных - 671. Реже всего подделывали 50-рублевые купюры - было обнаружено всего 12 банкнот такого номинала. Поддельные 10-рублевые купюры не обнаружены.

Поддельных банкнот иностранных государств за апрель - июнь 2019 года было обнаружено 648 штук. Большинство составили доллары США - 441 купюра. Также регулятор обнаружил поддельные евро (184), юани (22) и £1.

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