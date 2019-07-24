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"Мечел" попросил банки отсрочить погашение основного долга до 2024-2026 года

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. "Мечел" попросил банки перенести погашение основного долга с 2020-2022 года на 2024-2026 год. Сбербанк, крупнейший кредитор компании, планирует рассмотреть этот вопрос после анализа финансовой модели компании. Об этом журналистам сообщил зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попова.

"В июне "Мечел" направил банкам обновленную финансовую модель и попросил перенести погашение основного долга с 2020-2022 года на 2024-2026 год. Сбербанк рассмотрит вопрос о реструктуризации после анализа финмодели компании и получения подтверждения от ВТБ и ГПБ предоставить аналогичные условия реструктуризации", - сказал Попов.

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