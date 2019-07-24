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Ростовской области необходимо 88 млн рублей господдержки для перевода транспорта на газ

К 2020 году на газомоторное топливо планируется перевести до 50% единиц техники в Ростове-на-Дону и до 10% - в Батайске, Волгодонске, Новочеркасске, Новошахтинске, Таганроге и Сальске

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июля. /ТАСС/. Ростовская область направила заявку в Минэнерго России на получение 88 млн рублей из федерального бюджета в 2019 году для перевода транспорта на природный газ. Об этом на заседании правительства региона рассказал министр транспорта области Андрей Иванов.

"В адрес министра энергетики направлена заявка на предоставление в 2019 году Ростовской области <...> ассигнований из федерального бюджета на реализацию мероприятий по переводу транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива в объеме 88 млн рублей", - рассказал он.

По словам министра, к 2020 году на газомоторное топливо должно быть переведено до 50% общественного транспорта и транспорта дорожно-коммунальных служб в Ростове-на-Дону и до 10% общего количества единиц техники в Батайске, Волгодонске, Новочеркасске, Новошахтинске, Таганроге и Сальске.

Согласно транспортной стратегии РФ, к 2030 году доля парка транспорта с двигателями на альтернативных видах топлива, в том числе газомоторного, должна составить минимум 49%.

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РоссияРостовская область
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