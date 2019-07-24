Госдума обсуждает увеличение суммы для перехода в простые неквалифицированные инвесторы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госдума обсуждает предложение об увеличении пороговой суммы активов, необходимой клиенту профучастника рынка ценных бумаг, для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора с 400 тыс. до 1,4 млн рублей. Об этом ТАСС рассказал источник.

На увеличении "имущественного ценза" - суммы активов, необходимой для перехода из категории особо защищаемых неквалифицированных инвесторов в категорию простых неквалифицированных инвесторов - в 3,5 раза настаивает Банк России, пояснил собеседник агентства. Вопрос обсуждался 23 июля в ходе совещания в Госдуме, посвященного обсуждению проекта ко второму чтению, добавил он.

В актуальной версии законопроекта физическое лицо относится к категории "простой неквалифицированный инвестор", если соответствует одному из требований, а именно: обладает суммой денежных средств или приобретенными финансовыми инструментами на сумму от 400 тыс. рублей или осуществило сдачу квалификационного экзамена. Ранее участники финансового рынка предлагали снизить данную сумму. В частности, Ассоциация форекс-дилеров (СРО АФД) направляла в Госдуму предложения об уменьшении "имущественного ценза" до 160 тыс. рублей.

Документ, вносящий изменения в закон "О рынке ценных бумаг" и разделяющий инвесторов финрынка по категориям, был внесен в Госдуму в декабре 2018 года. Концепция предусматривает следующие категории инвесторов-физлиц: "особо защищаемый неквалифицированный инвестор", "простой неквалифицированный инвестор", "простой квалифицированный" или "профессиональный инвестор". По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, законопроект будет рассмотрен во втором чтении до конца весенней сессии.