TechnipFMC получит $7,6 млрд за проектирование и строительство "Арктик СПГ- 2"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Консолидированная стоимость контрактов TechnipFMC из Великобритании на проектирование, поставку оборудования, материалов и комплектующих, строительство и ввод в эксплуатацию завода по сжижению природного газа (СПГ) "Арктик СПГ - 2" составит порядка $7,6 млрд, сообщает TechnipFMC.

"Консолидированная стоимость контракта для TechnipFMC для Arctic LNG 2 составляет $7,6 млрд", - говорится в сообщении.

Ранее "Новатэк" сообщал о подписании соответствующего контракта между ООО "Арктик СПГ 2" и TechnipFMC.

Сообщалось также, что стоимость проекта оценивается в около $25,5 млрд.

О проекте

Проект "Арктик СПГ - 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая на основаниях гравитационного типа. Он реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения. По состоянию на 31 декабря 2018 года, его доказанные и вероятные запасы по стандартам PRMS составили 1,138 трлн куб. м природного газа и 57 млн т жидких углеводородов.

ООО "Арктик СПГ - 2" владеет лицензией на экспорт СПГ. Участники проекта - ПАО "Новатэк" (90%) и Total (10%).

Ранее китайские национальные компании CNOOC и CNODC, подконтрольные китайской нефтегазовой CNPC, подписали с "Новатэком" обязывающие соглашения о вхождении в проект. Доля каждой из них составит 10%, но сделка пока не закрыта.

Заместитель председателя правления компании Марк Джетвей до этого говорил, что "Новатэк" планирует до принятия инвестиционного решения по "Арктик СПГ - 2" продать еще 10% в проекте, в результате сохранив за собой 60%.