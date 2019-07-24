Газпромбанк не получал предложения "Мечела" по реструктуризации задолженности

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Газпромбанк не получал официального предложения "Мечела" по реструктуризации задолженности, сообщил ТАСС представитель пресс-службы банка Антон Трифонов.

"Наш комментарий остается прежним и заключается в том, что на текущий момент Газпромбанк официально не получал предложения "Мечела" по реструктуризации задолженности", - сказал он.

На конец 2018 года чистый долг "Мечела" (без учета штрафов и пени по просроченной задолженности) составлял 467,704 млрд рублей против 466,873 млрд рублей на конец 2017 года.

Ранее Сбербанк сообщил, что в июне "Мечел" направил банкам обновленную финансовую модель и попросил перенести погашение основного долга с 2020-2022 годов на 2024-2026 годы. При этом Сбербанк рассмотрит вопрос о реструктуризации после анализа финансовой модели компании и получения подтверждения от ВТБ и ГПБ предоставить аналогичные условия реструктуризации.

В начале июля сообщалось, что Сбербанк получил от "Мечела" обновленную финансовую модель и предложения по реструктуризации задолженности.

Последние несколько лет "Мечел" вел процесс реструктуризации и рефинансирования своей задолженности. В 2017 году Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк и ВЭБ, на которые приходится 71% долга "Мечела", согласились с новыми условиями погашения его долгов в 2022 году. А иностранные кредиторы подали иск в Лондонский международный арбитражный суд с требованием взыскать задолженность "Мечела" в размере $461 млн. Впоследствии компания договорилась о рефинансировании и этих долгов.