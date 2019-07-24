ЦБ зафиксировал практически двукратное сокращение жалоб по ОСАГО

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Банк России в I и II кварталах 2019 года зафиксировал практически двукратное сокращение жалоб по ОСАГО по сравнению с аналогичном периодом годом ранее. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Филипп Габуния.

"Если посмотреть жалобы, которые поступают в Центральный банк, то за I и II квартал 2018 года было свыше 16 тыс. жалоб в каждый квартал. I и II квартал этого года это уже меньше - 10 тыс. в I квартале, во II квартале - 8,6 тыс., то есть снижение практически в два раза", - отметил Габуния.

По его словам, половина жалоб связана с изначально неправильно установленным коэффициентом "бонус-малус", еще 23% жалоб касаются качества урегулирования.

В связи с сокращение жалоб Габуния подчеркнул, что ситуация движется в правильную сторону.