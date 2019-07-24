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РЖД создадут единый центр закупок для нужд компании

Новый филиал получит название Центральная дирекция закупок и снабжения

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) создают единый центр снабжения и закупок для нужд компании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга.

"В ОАО "РЖД" в результате структурных преобразований появится новый филиал компании - Центральная дирекция закупок и снабжения", - рассказали в пресс-службе.

Подразделение объединит функции Росжелдорснаба - филиала РЖД, который управлял деятельностью в области материально-технического обеспечения и организации поставок для нужд компании, а также центра организации закупочной деятельности компании, который занимался организацией конкурсных закупок.

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