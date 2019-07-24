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Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"

"Транснефть" утвердила максимальный размер компенсаций за "грязную" нефть

Речь идет о $15 за баррель. В компании подчеркнули, что грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет директоров "Транснефти" утвердил максимальный размер компенсаций грузоотправителям за загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" - $15 за баррель, говорится в сообщении компании.

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"Совет директоров утвердил порядок осуществления выплат в связи с попаданием в систему некондиционной нефти и согласовал предельный размер выплат грузоотправителям по договорам об оказании услуг по транспортировке нефти из расчета $15 на один баррель некондиционной нефти", - отмечается в сообщении.

Грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки.

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РоссияСитуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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