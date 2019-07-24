Ростех разработает новое стекло для кабин пилотов МС-21 с улучшенными характеристиками

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. ОНПП "Технология" (входит в Ростех) приступает к проведению НИОКР по разработке нового остекления для кабин пилотов самолетов МС-21 с улучшенными прочностными и весовыми характеристиками, говорится в сообщении госкорпорации.

"Применение инновационных материалов позволит увеличить динамическую прочность остекления в 1,5 раза и снизить его массу на 15% по сравнению с аналогами. Улучшенные прочностные и весовые характеристики будут достигнуты за счет применения разработанной ОНПП технологии создания высокопрочного пентаплекса на основе монолитного поликарбоната", - отмечается в сообщении.

Материал состоит из двух внешних листов силикатного стекла, слоя поликарбоната и двух склеивающих слоев. В ходе проведенных ранее испытаний пентаплекс доказал, что способен выдержать удар птицы весом 1,8 кг на скорости более 600 км/час. К серийному выпуску нового остекления для МС-21 предприятие планирует приступить в 2021 году.

Новые стекла для кабин пилотов МС-21 будут оснащены системой регулируемого электрообогрева, исключающей обледенение и запотевание даже при экстремальных метеорологических условиях. Кроме того, предприятие изготовит альтернативный вариант остекления из силикатного стекла.

МС-21 - разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание варианта МС-21-400 (до 250 мест). Лайнер в версии МС-21-300 впервые поднялся в воздух в конце мая 2017 года.