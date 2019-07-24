В ФТС прокомментировали инициативу Минфина о повышении сборов за иностранные посылки

Ранее Минфин РФ разместил на федеральном портале нормативных правовых актов проект постановления правительства, в котором предложил проиндексировать величину сборов за таможенные операции на уровень инфляции за период 2012-2017 годов. В документе указывается, что ставки таможенных сборов для физлиц, провозящих товары для личного пользования, установлены на уровне 500 рублей (кроме случаев беспошлинного ввоза). Товары могут быть ввезены как лично физическим лицом, так и в виде посылок из интернет-магазинов. Постановление должно вступить в силу с 1 января 2020 года.

Как пояснили в ФТС, оплата этого сбора будет производиться только в случае уплаты таможенной пошлины. "Согласно закону о таможенном регулировании в Российской Федерации, таможенные сборы за таможенные операции не взимаются в отношении: товаров для личного пользования, перемещаемых физическими лицами без уплаты таможенных пошлин, налогов либо с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов", - отметили в таможенной службе.

В настоящее время таможенная пошлина за зарубежные покупки уплачивается только в случае, если сумма покупок превышает порог беспошлинного ввоза в €500 (или вес товаров превышает 31 кг в календарный месяц). В случае превышения порога гражданин обязан заплатить пошлину в 30% от суммы превышения, но не менее €4 за 1 кг сверх лимита. С 2020 года этот порог должен быть понижен до €200, в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза. Со следующего года пошлина будет начисляться за каждую покупку дороже €200 по ставке 15% от суммы превышения, но не менее €2 за каждый 1 кг сверх лимита.