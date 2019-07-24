Госдума приняла закон о привлечении инвестиций через инвестиционные платформы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ (первоначально был внесен в Госдуму с названием "О краудфандинге"). Документ был инициирован группой депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолием Аксаковым.

Закон направлен на регулирование отношений, возникающих в связи с инвестированием и привлечением инвестиций с использованием инвестиционных платформ, определение правовых основ деятельности операторов инвестиционных платформ, регулирование возникновения и обращения утилитарных цифровых прав, а также выдачи и обращения ценных бумаг, удостоверяющих утилитарные цифровые права.

Требования к участникам инвестирования

Устанавливаются требования к операторам инвестплатформ, в частности по размеру их собственных средств (капитала), который должен быть не менее 5 млн рублей. Заниматься организацией сбора средств смогут только организации, включенные в специальный реестр ЦБ РФ.

Инвестором может быть физлицо (гражданин) или юрлицо. Инвестирование с использованием инвестиционной платформы может осуществляться следующими способами: путем предоставления займов, путем приобретения эмиссионных ценных бумаг, размещаемых с использованием инвестиционной платформы, за исключением ценных бумаг кредитных и некредитных финансовых организаций, а также структурных облигаций и предназначенных для квалифицированных инвесторов ценных бумаг, а также путем приобретения утилитарных цифровых прав.

В случае, если инвестирование с использованием инвестплатформы производится путем приобретения размещаемых ценных бумаг, такие ценные бумаги могут размещаться только путем закрытой подписки. Законом предусматривается такая разновидность ценных бумаг, как цифровое свидетельство.

Предусмотрены меры и для защиты инвесторов. Так, лицо, привлекающее инвестиции, обязано указывать минимальный целевой объем привлекаемых денежных средств. Если в течение определенного срока эту сумму собрать не удалось, то предложение должно быть отозвано, а деньги - возвращены инвесторам. При этом устанавливается так называемый период охлаждения - срок, в течение которого инвестор вправе отозвать инвестированные средства (5 рабочих дней со дня передачи денежных средств).

Устанавливаются особенности инвестирования физлицами: неквалифицированные инвесторы не вправе инвестировать в течение одного календарного года в рамках всех инвестиционных платформ в РФ более 600 тыс. рублей. Данное ограничение не коснется граждан, зарегистрированных как ИП, а также граждан, признанными операторами инвестплатформы квалифицированными инвесторами.

Закон вступит в силу 1 января 2020 года.