На Украине начато расследование против 18 крупных газовых компаний

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование в отношении 18 крупных газоснабжающих компаний, которых подозревают в создании монополии на рынке газа. Об этом сказано в сообщении комитета.

По данным украинских СМИ, все эти компании контролируются либо принадлежат олигарху Дмитрию Фирташу.

Формальным поводом для разбирательств стал факт того, что наблюдательные советы всех этих компаний возглавляет один и тот же человек - гражданин Великобритании Дэвид Энтони Ховард Браун, при этом соответствующего разрешения от АМКУ не предоставлялось.

"Назначение на должность главы наблюдательного совета Дэвида Энтони Ховарда Брауна (в этих компаниях) является нарушением, которое дает основания считать указанные компании единым субъектом хозяйствования", - сказано в сообщении. В АМКУ заявили, что это может иметь негативные последствия в виде монополизации товарного рынка, злоупотребления монопольным положением, существенного ограничения конкуренции на всем рынке, или его части.

В сообщении уточняется, что расследование касается компаний "Сумыгаз", "Запорожгаз", "Черниговгаз", "Днепропетровскгаз", "Львовгаз", "Хмельницкгаз", "Криворожгаз", "Тисменицагаз", "Николаевгаз", "Киевоблгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Ровногаз", "Днепргаз", "Закарпатгаз", "Черновцыгаз", "Харьковгоргаз", "Житомиргаз" и "Харьковгаз".