Госдума повысила до 20% НДС на пальмовое масло

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госдума проголосовала в третьем чтении за отмену льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%. Норма принята как поправка ко второму чтению законопроекта о снижении ставки НДС для плодово-ягодной продукции до 10%.

Сейчас любое растительное масло облагается НДС по льготной ставке 10%.

Поправкой отменяется применение льготной ставки НДС в размере 10% в отношении операций по реализации пальмового масла - в отношении таких операций будет применяться стандартная ставка 20%. Норма вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования закона в случае его принятия, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.

В тексте постановления Госдумы о принятии закона в третьем чтении содержится рекомендация правительству в целях предотвращения повышения потребительских цен на продукты первой необходимости при подготовке проекта поправок в бюджет на 2019 год и при формировании параметров федерального бюджета на очередной финансовый год "направлять дополнительные доходы федерального бюджета, получаемые в результате повышения до 20% ставки НДС в отношении пальмового масла при его ввозе на территорию РФ, на реализацию мероприятий по повышению продуктивности в молочном скотоводстве в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы".

Согласно данным, которые привел глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, отмена льготы по НДС для пальмового масла даст бюджету 4,5-5 млрд рублей.

"По нашему мнению, средства, которые в результате этого мы сможем получить дополнительно в бюджет, можно было бы направить на поддержку производства молока с тем, чтобы, с одной стороны, создать условия нашим отечественным производителям молочных продуктов, а с другой - чтобы цена этих продуктов, в основе которого будет качественное, натуральное молоко, была доступна для наших граждан", - отметил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Это решение, в том числе ставит цель поддержки отечественного товаропроизводителя. Но во главе этого решения мы ставим здоровье человека", - указал Володин.