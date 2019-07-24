Киев ожидает переговоров "Нафтогаза" с "Газпромом" по газу и транзиту

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что в ближайшее время можно ожидать переговоров с Москвой по поставкам газа и газовому транзиту.

Выступая в среду на заседании правительства, представитель президента коснулся вопроса возможной остановки транзита с января 2020 года в связи с окончанием контракта. При этом он отметил, что, "возможно, будет подписан какой-то новый договор". "Тут тоже стоит ожидать переговоры, я думаю, в ближайшее время между "Нафтогазом" и "Газпромом", между украинской и российской сторонами, касающиеся газа, транзита. Но пока что, по состоянию на сегодня, транзитный контракт заканчивается 31 декабря", - сказал Герус.

Текущий транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" истекает 1 января 2020 года. В настоящее время ведутся трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и ЕС. Следующий раунд переговоров, как ожидается, может состояться в сентябре.

В июне глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Украина не сможет подписать новый контракт на транзит газа по законодательству ЕС до конца года. По словам Миллера, "этот поезд уже ушел", но "Газпром" готов продлить действующий контракт, который "должен быть экономически целесообразным для российской стороны".

При этом, по мнению Миллера, Украина должна в первую очередь думать не о продлении транзита российского газа через территорию страны, а о собственном газоснабжении. Глава "Газпрома" также отметил, что вероятность начала переговоров с Украиной с чистого листа "выше нуля", они могут начаться после того, как в Киеве сформируется новое правительство. Сегодня, по его словам, баланс взаимоотношений по газу между РФ и Украиной нарушен решением Стокгольмского арбитража.