ПФР назначил более 500 тыс. страховых и государственных пенсий в 2019 году

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) с начала 2019 года назначил 509 тыс. пенсий по обязательному пенсионному страхованию и государственному пенсионному обеспечению. Пенсии по старости составляют среди всех страховых пенсий порядка 59%, сообщила в среду пресс-служба Пенсионного фонда России.

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"С начала года Пенсионный фонд назначил 509 тыс. пенсий по обязательному пенсионному страхованию и государственному пенсионному обеспечению. Большинство назначений, согласно данным территориальных органов ПФР, пришлось на страховую пенсию по старости, которая является основным видом пенсии в России. Доля пенсий по старости среди всех страховых пенсий составила 59%", - говорится в сообщении.

С начала 2019 года пенсионный возраст был повышен для мужчин до 65 лет, для женщин - до 60 лет. "Поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и некоторые виды пенсии по государственному обеспечению, продлится в течение 10 лет. В первые несколько лет этого периода действует специальная льгота - назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста", - пояснили в ПФР.

Как уточнили в пресс-службе, льгота предусмотрена для женщин 1964-1965 года рождения и мужчин 1959-1960 года рождения, которые по условиям прежнего законодательства должны были выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах. "Благодаря льготе такие граждане начали выходить на пенсию с 1 июля этого года в возрасте 55,5 лет (женщины) и 60,5 лет (мужчины)", - добавили в ПФР.