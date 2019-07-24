Опрос: более 30% автовладельцев сталкиваются с навязыванием допуслуг при оформлении ОСАГО

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Более 30% опрошенных автовладельцев сталкиваются с навязыванием дополнительных услуг при оформлении полиса ОСАГО. Такие данные приводятся в представленном на пресс-конференции в ТАСС ежегодном мониторинге работы страховых компаний проекта ОНФ "За права заемщиков".

"Несмотря на то, что количество жалоб на навязывание дополнительных услуг сокращается, тем не менее даже на фоне введения на рынке стандартов продаж страховых услуг, где навязывание является одним из наиболее серьезных нарушений, более 30% респондентов столкнулись с этим. Из них 55% отметили навязывание платного техосмотра у страховщика и 21% - дополнительное страхование жизни, здоровья или имущества", - отмечается в материалах проекта ОНФ.

Наиболее часто с проблемами навязывания услуг сталкивались автолюбители в таких городах, как Брянск, Йошкар-Ола, Самара, Махачкала, Барнаул, Хабаровск и Элиста.

Сложности при оформлении полиса

В 2019 году сложности при оформлении электронного полиса ОСАГО испытывали 34% респондентов, когда как год назад - 59%. Наибольшее количество сложностей при оформлении договора отмечены в Севастополе, Брянске и Самаре. Автомобилисты сталкивались с такими проблемами, как отсутствие ответа Российского союза автостраховщиков (РСА), зависание сайта страховой компании, обещание низких ставок, которые меняются после скорринга.

Общий итог

В целом результаты мониторинга говорят о благоприятном влиянии введения обязательности электронных продаж полисов ОСАГО на доступность услуги в проблемных регионах. Также в положительную сторону изменилась ситуация с выплатами и удовлетворенностью качеством ремонта автомобилей по ОСАГО. При этом более 30% респондентов отмечают необходимость частых проверок страховых компаний со стороны надзорных органов.

Исследование проводилось в 83 регионах России, участие в опросе приняли более 3,5 тыс. автовладельцев.