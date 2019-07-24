Группа "Аэрофлот" в I полугодии 2019 года увеличила перевозки пассажиров на 13,4%

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" в январе - июне 2019 года увеличила перевозки пассажиров на 13,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 28,2 млн человек, говорится в сообщении компании.

При этом головной перевозчик группы - авиакомпания "Аэрофлот" - перевез 17,8 млн пассажиров (+9,7%).

Что касается перевозок за июнь, то группа "Аэрофлот" перевезла 5,7 млн пассажиров (+9,1%), сам "Аэрофлот" - 3,3 млн пассажиров (+3,3%).

По данным на конец июня, авиапарк группы состоит из 365 самолетов, "Аэрофлота" - 250 самолетов.