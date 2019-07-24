Европейский инвестбанк планирует увеличить кредитный портфель в Белоруссии

МИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассчитывает в ближайшие годы нарастить свой общий кредитный портфель в Белоруссии до €1 млрд. Об этом заявил в среду вице-президент ЕИБ Вазил Худак.

"Если ситуация будет развиваться как мы планируем, то ожидаем, что годовой объем финансирования проектов в Беларуси достигнет 200-300 млн евро, и тогда через два-три года мы сможем довести общий кредитный портфель до €1 млрд", - отметил вице-президент ЕИБ, слова которого приводит агентство БелТА.

Европейский инвестиционный банк присутствует в Белоруссии с 2015 года, первые кредитные соглашения с белорусской стороной были подписаны в 2018 году. Они касались поддержки малого и среднего предпринимательства. С ОАО "Белагропромбанк" было подписано соглашение на €50 млн и €25 млн с ОАО "Беларусбанк". Кроме того, ЕИБ на €85 млн профинансировал проект по реконструкции Минской водоочистной станции.