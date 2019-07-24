Южная Осетия втрое увеличила экспорт вина в Россию

ЦХИНВАЛ, 24 июля. /ТАСС/. Южная Осетия в июле втрое - с 14 тыс. до 42 тыс. бутылок - увеличила партию экспортного вина в Россию, сообщил ТАСС в среду глава винодельческого предприятия республики "Винодельня Иронсан" Алексей Цапаев.

Первую экспортную партию вина в РФ республика отправила в начале февраля.

"Югоосетинское вино пользуется большим спросом в Российской Федерации, и если предыдущие партии отправлялись на экспорт в Россию по одной машине - 14 тыс. бутылок, то сегодня мы загрузили уже три машины - это 42 тыс. бутылок вина", - сообщил Цапаев, отметив, что в настоящее время машины с продукцией уже находятся на российской таможне.

По словам главы предприятия, это уже 11-я экспортная партия югоосетинского вина, которую республика отправила в РФ.

"В целом за первое полугодие текущего года мы отправили в Россию 140 тыс. бутылок вина", - уточнил он.

На российский рынок, рассказал Цапаев, отправляются вина двух линеек винодельческой продукции под названием "Цард" и "Аланский резерв", которые состоят из четырех сортов - "Шираз", "Каберне", "Мерло" и "Совиньон". Сорта линии, заметил он, отличаются по своим вкусовым качествам, крепости, "букету" и другим параметрам. "В настоящее время на предприятии идет розлив еще двух новых видов вин - "Шардоне" полусладкое и "Каберне" красное сухое", - сказал Цапаев.

О предприятии

Собеседник агентства отметил, что первую партию югоосетинского вина - 32 тыс. бутылок под названием "Аланский резерв" - на предприятии выпустили в декабре 2018 года. Производительность завода, по его словам, составляет 10 тыс. бутылок в сутки, в перспективе запланировано выпускать 150-200 тыс. бутылок в месяц.

На первом этапе завод пока работает на привозном материале, в основном из Краснодарского края и Крыма, но в течение пяти лет, по словам главы предприятия, полностью перейдет на собственное сырье. "В Цхинвальском районе республики для этого высажено 10 га виноградников, и еще 30 га мы планируем высадить в этом году", - добавил он.

"Винодельня Иронсан" - первое в Южной Осетии предприятие, которое планирует выпускать вино в промышленных масштабах. Ранее в республике работал Цхинвальский винный завод, введенный в эксплуатацию в 1959 году.