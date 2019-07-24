Госдума разрешила строить на Крайнем Севере платные дороги без бесплатного объездного пути

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госдума в среду на заседании приняла в третьем чтении законопроект, который фактически позволяет строить платные дороги в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, где нет возможности проложить бесплатный альтернативный путь. С легковых автомобилей при этом плата взиматься не будет.

Теперь разрешается строить без соблюдения условия о бесплатной альтернативе дороги, прокладываемые на основе концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном или о муниципально-частном партнерстве, а также частные автомобильные дороги.

Плата за проезд будет взиматься только до конца срока соответствующих соглашений.

Легковые автомобили и мотортранспортные средства смогут ездить по таким трассам бесплатно. Правительство в свою очередь наделяется полномочием дополнить перечень транспортных средств, имеющих право бесплатного проезда.