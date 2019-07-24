ФАС сообщила о завышении группой "Аэрофлот" цен на перевозку грузов и почты на Колыме

ТАСС, 24 июля. Группа "Аэрофлот" (ПАО "Аэрофлот" и АО "Россия") устанавливала монопольно высокие цены на услуги воздушной перевозки грузов и почты в апреле, мае и июне 2018 года. К такому выводу пришла комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Магаданской области, сообщила в среду пресс-служба ведомства. В результате расследования выяснилось, что группа "Аэрофлот" в указанный период увеличила цену в среднем на 53%.

Дело о нарушении антимонопольного законодательства было возбуждено в январе 2019 года из-за резкого увеличения тарифов на перевозку грузов авиарейсами группы компаний "Аэрофлот" по направлению Москва - Магадан в апреле 2018 года. В частности, цена выросла с 250 до 345 рублей за килограмм. Заседания комиссии антимонопольного органа неоднократно переносились в связи с необходимостью собрать доказательства. Последнее заседание комиссии состоялось 20 июня и снова было перенесено.

"Действия группы лиц "Аэрофлот" по проведению торгов на повышение цены на перевозку грузов и почты по направлению Москва - Магадан являются нарушением антимонопольного законодательства, а цена, установленная в апреле, мае и июне 2018 года в результате проведения торгов признана монопольно высокой. Именно такие выводы сделала комиссия Магаданского УФАС России и вынесла решение о нарушении антимонопольного законодательства. Управление Федеральной антимонопольной службы по Магаданской области выдало ПАО "Аэрофлот" предписания, направленные на устранение выявленных нарушений", - говорится в сообщении.

"Аэрофлот" имеет право обжаловать решение в течение трех месяцев со дня его принятия.

Воздушная перевозка грузов и почты по направлению Москва - Магадан является социально значимой, так как в отсутствие железнодорожного сообщения и длительности перевозки морем, является единственно возможным способом доставки некоторых категорий грузов в Магаданскую область. Необоснованное увеличение цены на такую услугу является злоупотреблением доминирующим положением.