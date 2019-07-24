{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФАС сообщила о завышении группой "Аэрофлот" цен на перевозку грузов и почты на Колыме

ПАО "Аэрофлот" и АО "Россия" завышали цены в апреле, мае и июне 2018 года в среднем на 53%

ТАСС, 24 июля. Группа "Аэрофлот" (ПАО "Аэрофлот" и АО "Россия") устанавливала монопольно высокие цены на услуги воздушной перевозки грузов и почты в апреле, мае и июне 2018 года. К такому выводу пришла комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Магаданской области, сообщила в среду пресс-служба ведомства. В результате расследования выяснилось, что группа "Аэрофлот" в указанный период увеличила цену в среднем на 53%.

Дело о нарушении антимонопольного законодательства было возбуждено в январе 2019 года из-за резкого увеличения тарифов на перевозку грузов авиарейсами группы компаний "Аэрофлот" по направлению Москва - Магадан в апреле 2018 года. В частности, цена выросла с 250 до 345 рублей за килограмм. Заседания комиссии антимонопольного органа неоднократно переносились в связи с необходимостью собрать доказательства. Последнее заседание комиссии состоялось 20 июня и снова было перенесено.

"Действия группы лиц "Аэрофлот" по проведению торгов на повышение цены на перевозку грузов и почты по направлению Москва - Магадан являются нарушением антимонопольного законодательства, а цена, установленная в апреле, мае и июне 2018 года в результате проведения торгов признана монопольно высокой. Именно такие выводы сделала комиссия Магаданского УФАС России и вынесла решение о нарушении антимонопольного законодательства. Управление Федеральной антимонопольной службы по Магаданской области выдало ПАО "Аэрофлот" предписания, направленные на устранение выявленных нарушений", - говорится в сообщении.

"Аэрофлот" имеет право обжаловать решение в течение трех месяцев со дня его принятия.

Воздушная перевозка грузов и почты по направлению Москва - Магадан является социально значимой, так как в отсутствие железнодорожного сообщения и длительности перевозки морем, является единственно возможным способом доставки некоторых категорий грузов в Магаданскую область. Необоснованное увеличение цены на такую услугу является злоупотреблением доминирующим положением.

Теги
РоссияМагаданская область
Госдума приняла закон об отмене карточек продавца для торгующих на рынках фермеров
При этом граждане должны будут обязаны иметь на торговом месте договор о предоставлении этого места и документ, удостоверяющий личность
Читать полностью