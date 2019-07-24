МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госдума поручила Счетной палате контролировать влияние демпфера на сдерживание роста цен или снижение цен на моторное топливо на внутреннем рынке. Соответствующее поручение содержится в тексте постановления Госдумы о принятии в третьем чтении закона о корректировке демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в России.

"Поручить Счетной палате Российской Федерации проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в целях оценки эффективности предоставления в период с даты вступления в силу указанного федерального закона по декабрь 2020 года налоговых преференций, вводимых указанным федеральным законом для нефтеперерабатывающих организаций, включая мониторинг влияния указанных мер на сдерживание роста и (или) снижение цен на моторное топливо на внутреннем рынке Российской Федерации, и представлять в Государственную думу с периодичностью один раз в полгода соответствующий отчет", - говорится в тексте документа.

Также Госдума рекомендовала правительству поручить ФАС проводить мониторинг индикаторов внутреннего рынка нефтепродуктов, в том числе оценку в рамках соответствующего закона в период с даты его вступления в силу по декабрь 2020 года эффекта от изменений, направленных на сдерживание роста или снижение цен на моторное топливо на внутреннем рынке, и ежеквартально информировать нижнюю палату парламента о результатах мониторинга.

"Мы предлагаем правительству дать поручение ФАС представлять нам информацию по всем индикаторам ценообразования с тем, чтобы мы могли увидеть цену на нефтепродукт на всех этапах, чтобы реально понимать, где же все-таки возникают какие-то проблемы, из-за которых наши граждане ощущают изменения, которые происходят на заправках", - отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.