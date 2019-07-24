Россияне стали экономить на стиральном порошке

Эксперты проанализировали продажи непродовольственных товаров потребительскгого спроса с июня 2018 по май 2019 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Продажи стирального порошка за этот период в натуральном выражении сократились на 6%, чистящих средств - на 3,8%.

Снижение продаж также наблюдается в сегменте косметики и средств гигиены: объем продаж зубной пасты в натуральном выражении за год сократился на 3,7%, шампуней - на 3%, подгузников - на 8,6%. Но есть товары и с позитивной динамикой: дезодоранты (рост на 2,6%), кондиционеры для волос (продажи выросли на 1,5%).

В целом рынок непродовольственных товаров в России вырос на 1,9% в денежном выражении, до 586 млрд рублей, подсчитали в Nielsen. Однако в натуральном выражении произошло снижение продаж на 2,1%.

"Российские потребители продолжают придерживаться модели экономного поведения и все чаще ищут в магазинах товары со скидками, которые сегодня можно найти практически в любой торговой точке <...> Ритейлеры предлагают большие скидки на непродовольственные товары в попытке привлечь и удержать покупателей, для которых промо стало нормой", - отмечается в исследовании.

Так, в денежном выражении доля продаж стиральных порошков со скидкой составила 79%, кондиционеров для белья - 71%, шампуней - 56%. Однако, несмотря на то, что более половины непродовольственных товаров крупнейших категорий продается по промоакциям, нельзя однозначно утверждать, что потребители в первую очередь экономят именно на них, подчеркивают эксперты. В таких категориях как кофе, шоколодные плитки, ром объем продаж со скидками в денежном выражении также в среднем колеблется на уровне 72%, 65% и 60% соответственно, отмечают аналитики.