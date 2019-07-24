Парламент Бурятии принял два законопроекта для выдачи дальневосточного гектара

ТАСС, 24 июля. Депутаты парламента Бурятии в среду на внеочередной сессии в окончательной редакции приняли два законопроекта, которые необходимы для реализации в регионе программы "Дальневосточный гектар", сообщается на сайте парламента.

Предоставление земельных участков в Бурятии и Забайкальском крае, включенным в Дальневосточный федеральный округ в 2018 году, начнется с 1 августа.

"Бурятия стала участником программы "Дальневосточный гектар" после вступления в Дальневосточный федеральный округ. В связи с этим возникла необходимость внести изменения в республиканское законодательство. На внеочередной сессии депутаты народного хурала приняли два закона, связанных с реализацией программы", - говорится в сообщении.

Первый законопроект оговаривает, где именно можно будет получить землю. По словам министра имущественных и земельных отношений республики Маргариты Магомедовой, которые приводит пресс-служба парламента, участникам программы "Дальневосточный гектар" будет доступен 41% территории Бурятии. Земли не будут предоставлять на территории нацпарков, природных и историко-культурных заповедников, в городах Улан-Удэ и Северобайкальск, а также в 20-километровой буферной зоне вокруг них. Кроме того, из программы исключили сакральные места, территорию автотуристского кластера "На Великом чайном пути", земли минеральных источников и месторождения лечебных грязей.

Второй документ устанавливает максимальные цены на выполнение работ по установлению на местности границ предоставленных дальневосточных гектаров. Они будут варьироваться от 12 до 24 тыс. рублей в зависимости от площади выделенного участка.

"Дальневосточный гектар" будет реализован в Бурятии в три этапа: с 1 августа право бесплатно оформить земельный участок получат местные жители, с 1 февраля 2020 года - все дальневосточники, а с 1 августа 2020 года участок на территории республики смогут получить жители остальных регионов РФ. Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов заявлял, что уже около 5 тыс. жителей республики заинтересованы в получении земельных участков.