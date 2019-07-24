Госдума поддержала во II чтении тиражирование инновационной экосистемы "Сколково"

МОСКВА, 24 июля./ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании условий для снятия территориальных ограничений деятельности по созданию и развитию инновационного центра "Сколково". Документ был инициирован правительством РФ.

Цель законопроекта - создание условий для снятия существующих территориальных ограничений деятельности по созданию и развитию инновационного центра "Сколково" за счет тиражирования модели инновационной экосистемы "Сколково" с опорой на успешные региональные инновационные центры и инновационные научно-технологические центры, отмечают в кабмине.

Также законопроект предусматривает уточнение понятийно-категориального аппарата и перечня функций управляющей компании в целях решения задач коммерциализации результатов исследовательской деятельности. Законопроектом, в частности, снимаются ограничения по нахождению постоянно действующих исполнительных органов юридических лиц, являющихся участниками проекта, вне территории центра. Таким образом, статус участника проекта может быть присвоен юридическому лицу вне зависимости от его местоположения на территории России.

В законопроекте предлагается реализовать модель привлечения региональных операторов, осуществляющих предоставление сервисов некоммерческой организацией "Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий" за пределами границ Центра. Это позволит повысить доступность сервисов "Сколково" для лиц, не являющихся участниками проекта, обеспечит систематизацию и тиражирование стандартов качества сервисов "Сколково" в региональные инновационные центры, говорится в пояснительной записке.

Поправками ко второму чтению законопроекта, в частности, предлагается снять запрет на передачу в субаренду земельных участков, переданных фондом "Сколково" в аренду в целях создания и функционирования международного медицинского кластера. Полномочия по определению юридического лица, на которое возлагается реализация проекта "Сколково", предлагается закрепить за правительством РФ. Также предусматривается, что региональным оператором, деятельность которого планируется на территории инновационного научно-технологического центра, может выступать только управляющая компания.