Эксперт: массовую гибель пчел могло вызвать применение фермерами китайских пестицидов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Массовая гибель пчел в России в последнее время может быть вызвана неограниченным применением на полях пестицидов, особенно ввезенных из Китая. Такое мнение высказал порталу "Будущее России. Национальные проекты" , оператором которого является ТАСС, председатель Союза пчеловодов-промышленников Таможенного союза Дмитрий Николаев.

"Гибель пчелосемей происходит каждый год, однако не такая массовая. Скачок гибели вызвали контрафактные химпрепараты, которые завозили из Китая. Они на порядок вреднее и с непредсказуемым эффектом. Европейские препараты более предсказуемы. К сожалению, многие фермеры, желая сэкономить, обращаются к контрафакту", - сказал Николаев.

По его словам, второй причиной значительной гибели стало увеличение площади посевов рапса, соответственно, стало больше случаев отравления пчел. В качестве третьей причины специалист назвал нарушение технологий обработки полей. В 95% случаев гибель пчел происходит по вине фермеров, нарушающих правила использования препаратов, уверен он.

"Обработка полей химикатами проводится в дневное время, во время цветения растений, без оповещения пчеловодов. Это грубейшие нарушения, которые губят целую экосистему", - заключил председатель организации.

В последнее время массовая гибель пчел была зафиксирована в центральной части и на юге России, в Удмуртии, Республике Марий Эл, Алтайском крае и Татарстане. По данным на 19 июля, погибло 1,3% пчелосемей от общего их количества в стране. Россельхознадзор связывал гибель пчел с отравлением их средствами защиты растений.