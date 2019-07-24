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Кабмин направил 6 млн рублей на восстановление дорог Забайкальского края после пожаров

Деньги пойдут на ремонт трасс регионального, межмуниципального и местного значения

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Более 6 млн рублей направят на восстановление автомобильных дорог регионального и межмуниципального и местного значения Забайкальского края, поврежденных в результате природных пожаров 2019 года. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Направить Росавтодору бюджетные ассигнования в размере 6018,6 тыс. рублей, предусмотренные Минфину России по подразделу "Дорожное хозяйство" раздела "Национальная экономика" классификация расходов бюджетов, для предоставления в 2019 году иных межбюджетных трансфертов бюджету Забайкальского края на реализацию мероприятий на восстановление автомобильных дорог регионального и межмуниципального и местного значения, поврежденных в результате природных пожаров, произошедших на территории Забайкальского края в 2019 году", - говорится в тексте распоряжения.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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