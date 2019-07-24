Производство мяса птицы выросло в Подмосковье почти на 10%

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Почти на 10% выросло производство мяса птицы на сельхозпредприятиях Московской области с начала текущего года, за полгода в регионе произвели на 9,2 т больше мяса птицы, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"За шесть месяцев текущего года сельскохозяйственными предприятиями Подмосковья произведено 111,5 тыс. т мяса птицы, что на 9,2 тыс. т выше уровня прошлого года", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

В пресс-службе отметили, что крупными производителями мяса птицы в Подмосковье являются "Петелинская птицефабрика" из Одинцова и Истры,"Моссельпром" из Раменского и Домодедова, "Птицефабрика "Элинар - Бройлер" Наро-Фоминского городского округа.

По словам Разина, отрасль бройлерного птицеводства является самой динамично развивающейся и лидирующей отраслью в Московской области.

"В настоящее время в отрасли птицеводства Московской области работают 11 птицеводческих предприятий, из них пять племенных и шесть товарных предприятий. Поголовье птицы во всех категориях хозяйств по состоянию на первое полугодие составило 10 млн голов", - добавил министр.