Делегацию США на торговых переговорах с Китаем в Шанхае возглавит Стивен Мнучин

ТАСС, 24 июля. Американская делегация во главе с министром финансов Стивеном Мнучином и представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером отправится 29 июля в Шанхай, где примет участие в новом раунде торговых переговоров с Китаем. Об этом Мнучин рассказал в среду в интервью телеканалу CNBC.

"Есть еще много проблем, - сказал он о грядущей встрече. - Я ожидаю, что после [переговоров в Шанхае] состоится встреча в Вашингтоне. Мы надеемся достичь прогресса". По его словам, консультации запланированы на 30 и 31 июля.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 11-й раунд прошел в первой половине мая в американской столице, однако после этого диалог зашел в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая приняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций из США на сумму $60 млрд.

Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи лидеров двух стран на саммите G20 в Осаке 28-29 июня. Президент США Дональд Трамп пообещал не вводить новые тарифы на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.