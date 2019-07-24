Проект моделирования транспортных потоков запустят в Калуге в 2020 году

КАЛУГА, 24 июля. /ТАСС/. Власти Калуги в 2020 году запустят проект, который будет отслеживать интенсивность движения пешеходов и общественного транспорта и на основе этих данных моделировать транспортные потоки, на основе чего можно будет настраивать светофоры и регулировать интенсивность уличного освещения, сообщил ТАСС в среду мэр города Олег Разумовский.

Программа будет реализована согласно проекту "Умный город", входящему в состав нацпроектов "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика". Проект "Умный город" направлен на повышение конкурентоспособности российских городов, качества управления городским хозяйством и создание комфортных и безопасных условий для горожан. Он предусматривает широкое внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре.

"Калуга - это пилот "Умного города", который реализуется в рамках двух нацпроектов, поэтому особое внимание мы уделяем "умным" технологиям в городском хозяйстве. <…> На фонарях будут установлены датчики, которые понимают и разбирают движение транспорта, пешеходов. Транспортное моделирование города, нагрузку на город, как работают светофоры, освещаются улицы - все от этого будем "плясать". Мы этот проект только-только начинаем, я думаю, что он не один год продлится, но в этом году мы должны выйти на описание технического задания и со следующего года его уже запустим", - сказал он.

Этот проект будет идти в связке с реализацией энергосервисного контракта, в рамках которого планируется установить энергосберегающие led-лампы. Датчики установят на столбах освещения, и, помимо сбора информации для транспортного моделирования, они будут регулировать включение и выключение светильников. Так, если ночью на улице никого нет, свет будет приглушаться, при приближении автомобиля или человека - включаться. Эта система позволит, по мнению Разумовского, экономить ежедневно 5-10% потребления электроэнергии.

Транспортное моделирование - это анализ транспортной сети и разработка предложений для решения транспортных проблем, в том числе оптимизация работы светофорных объектов, организация дорожного движения. В базовых положениях стандарта проекта "Умный город", утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, оно является одним из приоритетных.

Помимо этого, пилот предусматривает создание единого интеллектуального центра управления городским хозяйством, внедрение цифровых платформ вовлечения жителей в решение городских проблем, систем интеллектуального учета потребления коммунальных ресурсов, повышение энергоэффективности государственных и муниципальных учреждений. Пилотной площадкой проекта "Умный город" Калуга стала в марте 2019 года.