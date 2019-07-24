Доля нерезидентов в российских ОФЗ в июне выросла до 30,8%

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1 июля 2019 года выросла до 30,8% против 30% по итогам мая, сообщил ЦБ РФ.

По данным регулятора, на начало июля номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, достиг почти 2,56 трлн рублей при общем объеме рынка в 8,31 трлн рублей.

На фоне введения США новых антироссийских санкций доля нерезидентов в российских ОФЗ опустилась в конце 2018 года до минимального уровня в 24,4%. С начала 2019 года доля нерезидентов стала восстанавливаться на фоне продолжающегося роста объема рынка ОФЗ.