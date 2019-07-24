Участникам региональных инвестпроектов могут разрешить проводить аффинаж

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Депутат Галина Данчикова ("Единая Россия") внесла в Госдуму законопроект, позволяющий золотодобывающим предприятиям - участникам региональных инвестпроектов осуществлять переработку золотосодержащего сырья на любом аффинажном заводе из перечня, утвержденного правительством. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Сейчас аффинаж драгоценных металлов могут осуществлять только организации, включенные в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгметаллов, утвержденный постановлением правительства. В этом перечне присутствует 11 аффинажных заводов.

Согласно тексту законопроекта, "региональный инвестиционный проект, направленный на добычу драгоценных металлов, предусматривает их последующий аффинаж в специализированных организациях, перечень которых утвержден правительством".

Снятие территориального ограничения позволит восстановить загрузку сырьем аффинажных заводов, расположенных в европейской части РФ, отмечает автор законопроекта.