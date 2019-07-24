"Гомельтранснефть Дружба" планирует договориться с "Транснефтью" о компенсациях

МИНСК, 24 июля. /ТАСС/. "Гомельтранснефть Дружба" рассчитывает договориться с "Транснефтью" о сумме компенсации недополученной из-за сокращения транзита прибыли, предлагая два варианта решения проблемы. Об этом говорится в пресс-релизе белорусской компании, опубликованном на ее сайте .

"Для компенсации потерь, вызванных снижением объемов транспортировки нефти из-за ее загрязнения, ОАО "Гомельтранснефть Дружба" предложило российским коллегам довести объемы транспортировки к концу 2019 года до 59 млн т, как и было запланировано ранее в соответствии с договором", - говорится в сообщении.

В белорусской компании уточнили, что такие предложения были сделаны в июне как в письменной форме, так и на очных встречах в ПАО "Транснефть" и Минэнерго РФ. При этом в пресс-службе заявили, что "Транснефть" не предоставила документального подтверждения возможности прокачки таких объемов до конца года.

"ОАО "Гомельтранснефть Дружба" также располагает письменными свидетельствами со стороны западных партнеров о том, что фактически необходимые потребителям объемы транспортировки по данному направлению значительно ниже", - отметили на предприятии.

В качестве второго варианта "Гомельтранснефть Дружба" предлагает компенсировать недополученную прибыль увеличением тарифов на транспортировку, исходя из объема не переправленной нефти.

"Переговорный процесс по изменению тарифов продолжается. Пока стороны находятся в поиске консенсуса", - заявили в белорусской компании.

При этом на предприятии подчеркнули, что "речь идет не о какой-либо уступке". "Белорусская сторона не была причиной возникшей ситуации и рассчитывает на получение в полном объеме запланированных ранее средств для обеспечения деятельности, в том числе, выполнения программы модернизации нефтепровода, направленной на безопасность его функционирования", - говорится в сообщении.