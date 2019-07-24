Минфин разъяснил позицию по доплате НДС за импортные кормовые добавки

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Импортеры кормовых добавок могут быть освобождены от необходимости доплатить налог на добавленную стоимость (НДС) за последние три года в случае, если соответствующему постановлению будет придана обратная сила. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Илья Трунин.

"Мы сказали, что раньше была неопределенность, а с 1 апреля неопределенности нет, все освобождается. Можно придать постановлению обратную силу и все освободить задним числом. Просто надо, чтобы это кто-то сделал, - указал Трунин. - Мы придерживаемся законодательства - в законодательстве написано, что НДС не взимается с 1 апреля 2019 года, там эти коды появились".

Замминистра финансов также напомнил о решениях Верховного суда РФ, вынесенных в апреле - сентябре 2018 года, согласно которым на кормовые добавки не распространяются льготы по НДС.

29 декабря 2018 года Минфин опубликовал письмо, в котором указывалось, что при ввозе в Россию кормовых добавок следует применять ставку НДС 18%, а с 1 января 2019 года - 20%. Между тем в предыдущих письмах ведомства говорилось, что к этой категории товаров следует применять пониженную ставку НДС в размере 10%. Правительство РФ постановлением от 6 декабря 2018 года включило кормовые добавки в перечень товаров, облагаемых НДС по ставке 10%, однако новая норма вступила в силу с 1 апреля 2019 года. Требования Минфина сводятся к доначислению НДС за добавки, ввезенные до этого срока по ставке 10%.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на протокол совещания Минсельхоза сообщила, что ведомство выступило против действий министерства финансов. "Применение повышенной ставки на компоненты готового корма негативно повлияет на экономическую эффективность и приведет к удорожанию конечного продукта", - процитировало издание документ. По расчетам Минсельхоза, сумма доначислений составит 4-7 млрд рублей. В ведомстве предлагают внести поправки, распространяющие действие льготной ставки на все добавки, ввезенные с 1 января 2016 года.