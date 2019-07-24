Эксперты: розничные цены на рыбу не снижаются из-за цепочки посредников и квот на вылов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Высокие розничные цены на рыбу и отсутствие возможности их снизить обусловлены большим количеством посредников между компаниями, занимающимися выловом, и непосредственными продавцами, а также жесткими квотами для добытчиков на вылов некоторых пород рыб. Такое мнение выразили ТАСС эксперты рыбной отрасли, комментируя заседание Совета Федерации, на котором была представлена стратегия развития рыбохозяйственного комплекса РФ до 2030 года.

Заседание в Совфеде состоялось во вторник, 23 июля. На нем спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко призвала Росрыболовство добиться снижения цены на рыбу для населения. Она отметила, что в прошлом году в России был рекордный улов рыбы, однако, несмотря на объемы, цена ее не снизилась.

Как рассказал ТАСС президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, высокие цены на рыбу обусловлены большой цепочкой посредников между добывающими компаниями и продавцами. "Главная причина - длинная цепочка посредников между рыбаком и потребителем - трейдеры, перевозчики, оптовики, торговые сети. Это приводит к тому, что наценка посредников и торговых сетей зачастую суммарно составляет 200-300% от цены рыбодобытчика, что фактически превращает даже недорогую рыбу в недоступную для населения", - сказал он.

Зверев отметил, что по итогам прошлого года зафиксирован рекорд добычи рыбы лососевых пород, благодаря этому снизилась оптовая цена на рыбу. "Действительно, в прошлом году было добыто почти 670 тыс. тонн лососей - это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Основная часть рекордного улова была поставлена на внутренний рынок - более 70%, что не могло не отразиться на стоимости продукции. Оптовые цены на красную рыбу и лососевую икру снизились на 30-40%, тенденция сохранилась и в новом году. Однако оптовые цены на рыбу и рыбную продукцию зачастую серьезно отличаются о того, что мы видим в рознице", - пояснил он.

Глава ассоциации отметил, что в этом году ученые рекомендуют промышленникам освоить 461 тыс. тонн тихоокеанских лососей, однако говорить о том, как это повлияет на конечную стоимость рыбы, пока преждевременно. "Это четвертый прогнозный показатель за всю историю промысла. <…> Красная путина только набирает обороты, и спрогнозировать ее результаты проблематично. Конечно, объем вылова является фактором, влияющим на ценообразование рыбной продукции, но далеко не единственным. Заранее предугадать весь комплекс рыночных факторов и дать прогноз по ценам мы не можем", - отметил собеседник агентства.

Квоты и допустимый уровень добычи

На цену некоторых видов рыб, в частности, трески, сельди и скумбрии, которые водятся в Северном море, напрямую влияют квоты для добытчиков и общий допустимый улов (ОДУ), который устанавливается ежегодно, рассказал ТАСС Сергей Несветов, исполнительный директор АО "Архангельский траловый флот", занимающийся выловом рыбы в Северном море.

Показатель ОДУ, по словам Несветова, рассчитывают ученые исходя из популяции рыб в водоемах. Уровень устанавливается таким образом, чтобы не нанести ущерба природе. Затем, на основании ОДУ, квоты на вылов рыбы распределяются между добывающими компаниями.

"Все виды рыбы, которые мы добываем, они квотируются. Квота между добытчиками распределяется на основании ОДУ. Последние несколько лет уровень ОДУ снижается, соответственно снижается и квота. Поэтому рекордного улова в нашем случае не может быть - мы, даже при наличии технической возможности, просто по закону не можем выловить больше, чем положено по квоте", - сказал он.

Несветов добавил, что от объема улова по квоте также зависит и цена рыбы для потребителя. "Если снижается ОДУ, то цена на рыбу вряд ли может пойти вниз", - пояснил он.

Ситуация в рыбодобывающих регионах