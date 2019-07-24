"Белнефтехим" рассчитывает на активизацию диалога по компенсации потерь от "грязной" нефти

МИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Концерн "Белнефтехим" рассчитывает на активизацию переговоров с российской стороной по вопросу компенсации потерь от поставок некондиционной нефти. Об этом заявил в среду заместитель председателя концерна Владимир Сизов.

"Решение о необходимости выработки механизмов компенсаций есть, создана специальная рабочая группа. К сожалению, из-за занятости российской стороны она практически не приступила к работе. Думаю, в ближайшее время процесс активизируется, поскольку решение первоначальной основной задачи - замена загрязненной нефти в трубопроводе - практически завершено", - сказал Сизов, слова которого приводит агентство БелТА.

Представитель концерна отметил, что увеличение тарифов на транспортировку нефти по белорусской территории и компенсация недополученной выручки - это лишь одна из составляющих частей компенсационных мер. По словам Сизова, эти меры позволят вернуться к стабильной работе трубопроводному транспорту и белорусским НПЗ. При этом он уточнил, что пока не решены также вопросы по компенсации белорусской стороне за переработку грязной нефти, за выход из строя технологического оборудования НПЗ, за нарушение контрактных обязательств по поставкам нефтепродуктов белорусским контрагентам.

Сизов сообщил, что белорусская сторона пока не ознакомилась с решением "Транснефти" о максимальном размере компенсаций за загрязнение нефти в "Дружбе" в $15 за баррель. "Комментировать локальное решение ПАО "Транснефть" о компенсациях грузоотправителям, касающееся ее договорных отношений с нефтяными компаниями, без ознакомления с его текстом считаю неправильным. Вместе с тем, по общему юридическому правилу, обязанное лицо не может в одностороннем порядке определять пределы своей ответственности перед теми, кому оно обязано", - заявил замглавы концерна.