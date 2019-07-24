Рабочая группа Госдумы поддержала предложение Коми расширить Арктическую зону России

СЫКТЫВКАР, 24 июля. /ТАСС/. Рабочая группа комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока поддержала предложение Коми расширить Арктическую зону России и включить в нее Усинск, Инту и Усть-Цилемский район, сообщила пресс-служба Госсовета Коми.

"[Предложения] нашли поддержку у членов рабочей группы и внесены в протокол для дальнейшего рассмотрения. Завтра состоится последнее заседание Государственной думы, затем парламентарии уходят на каникулы, но мы договорились, что уже в конце августа вновь соберемся и будем обсуждать этот вопрос", - цитирует пресс-служба вице-спикера Госсовета Валентину Жиделеву.

По словам Жиделевой, включение муниципалитетов позволит улучшить качество жизни населения за счет изменений в налоговой сфере, привлечения инвестиций, развития бизнеса и туризма, поддержки со стороны федеральных властей в реализации социальных и инфраструктурных проектов.

"Усинск, Инта и Усть-Цилемский район имеют тесные хозяйственные и экономические связи с Воркутой и Ненецким автономным округом, которые уже вошли в Арктическую зону. Кроме того, там есть инфраструктура, залежи полезных ископаемых, у этих территорий важное военно-стратегическое значение", - говорится в докладе вице-спикера для членов рабочей группы.

Кроме того, по ее словам, в ходе заседания прозвучали предложения включить в Арктическую зону все территории, относящиеся к районам Крайнего Севера.

Власти Коми несколько лет добиваются расширения Арктической зоны России, обосновывая это тем, что все перечисленные муниципалитеты расположены по линии Северного полярного круга, в зоне распространения многолетней мерзлоты, что в мировой практике является одним из важнейших факторов отнесения к арктическим территориям. Ранее ученые РАН поддержали инициативу Коми по расширению ее арктической территории.