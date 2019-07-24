Министры финансов G7 договорились выработать подход к регулированию криптовалют

ТАСС, 24 июля. Министры финансов и главы Центральных банков стран Группы семи (G7) договорились выработать и распространить на весь мир правила контроля за криптовалютами. Об этом заявил в среду министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телеканалу CNBC.

"Я могу сказать, что есть 100-процентное соглашение между министрами финансов и главами Центробанков G7, что мы будем устанавливать эти правила [по регулированию криптовалют] по всему миру. Мы выступим гарантами того, что криптовалюты не будут использоваться для незаконных сделок", - сказал Мнучин.

По его словам, все криптовалюты в США подлежат регулированию. "Есть рабочая группа, которая включает в себя всех регуляторов: ФРС, Управление контролера денежного обращения, Бюро финансовой защиты потребителей, Комиссию по торговле товарными фьючерсами. Мы собираемся выработать единый подход. Я думаю, что эти агентства выработают больше правил, обеспечивающих безопасность финансовой системы США", - пояснил он.

Также Мнучин отметил, что правительство США предупредило компанию Facebook о необходимости соответствия их собственной криптовалюты Libra законодательству Соединенных Штатов. "Что касается Libra, мы четко обозначили Facebook, что прежде, чем они начнут все это, их криптовалюта должна будет пройти все проверки," - подчеркнул министр, добавив, что у США есть поддержка всех стран Группы семи по этому вопросу.

На заседании глав Минфинов и Центробанков G7, которое проходило в городе Шантийи 17-18 июля, министры финансов Группы семи предупредили, что криптовалюта Libra может негативным образом повлиять на функционирование международной валютной системы. Главы ведомств также согласились, что необходимо принять быстрые меры по урегулированию вопроса.

В июне газета The Wall Street Journal проинформировала, что ряд крупнейших американских корпораций, включая Visa, Mastercard, PayPal и Uber, намерены вложить по $10 млн в создание консорциума, который "будет управлять криптовалютой" от Facebook.