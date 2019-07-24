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Ввозимую для военных выставок в Россию технику освободят от обеспечения по пошлинам

Мера коснется иностранных товаров, предназначенных для экспонирования и показа на выставках

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Организации, которые ввозят в РФ технику, предназначенную для международных военных выставок, будут освобождены от обязанности предоставлять обеспечение по уплате таможенных пошлин и налогов на время проведения этих мероприятий. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на портале правовых документов.

Мера коснется иностранных товаров, которые организации ввозят на территорию РФ для экспонирования и показа на международных выставках образцов продукции военного назначения, помещенных под процедуру временного ввоза или временного хранения, либо следующих транзитом.

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