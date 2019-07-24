Урожай ранних зерновых в Ростовской области в 2019 году ожидается на уровне 11 млн т

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июля. /ТАСС/. Урожай ранних зерновых в Ростовской области в 2019 году составит 11 млн т, однако рекордных показателей добиться не удастся из-за жары в регионе, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия области Константин Рачаловский.

"Рекорда точно не ждем, но урожай неплохой - будет ориентировочно 11 млн т ранних зерновых. В прошлом году мы закончили урожай ранних зерновых с цифрой 10,115. В этом году ориентировочно на 1 млн тонн будет больше", - сказал он.

В 2017 году аграрии области увеличили сбор зерна на 13% до рекордных 13,2 млн т. По словам министра, в этом году был потенциал "действительно, рекордного урожая". "Но последние две недели сверхжаркой погоды усугубили ситуацию. [Зерно] не дозрело до конца", - пояснил Рачаловский.

В июне и в первые дни июля в области температура воздуха колебалась в пределах 26-32 градусов.