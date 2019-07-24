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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро заявил о десятках атак на энергетическую систему Венесуэлы за четыре месяца

Президент республики отметил, что система "подверглась высокотехнологичной электромагнитной атаке"

КАРАКАС, 24 июля. /ТАСС/. Венесуэльская энергетическая система подверглась десяткам атак извне за последние четыре месяца. Об этом в среду заявил президент республики Николас Мадуро, выступая на открытии военных учений.

"За последние четыре месяца мы пострадали от десятков атак на национальную энергетическую систему", - заявил Мадуро, чье выступление транслировалось в Twitter.

Глава страны добавил, что в минувший понедельник система "подверглась высокотехнологичной электромагнитной атаке". "Это не первый раз, когда врагам родины удалось отключить систему, но мы уже находимся на этапе стабилизации [ситуации]", - подчеркнул он.

Массовое отключение электроэнергии произошло вечером в понедельник в ряде районов Каракаса и во всех 23 штатах Венесуэлы. Три из пяти линий столичного метрополитена приостановили свою работу.

В марте в республике произошло несколько массовых отключений электричества, когда без света оставались Каракас и большинство штатов. По данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. По многим обесточенным регионам прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил $50 млн. Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент отверг эти обвинения.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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