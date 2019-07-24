Дрозденко: "Приморский УПК" в Ленобласти станет одним из ключевых хабов Севморпути

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Многопрофильный глубоководный порт "Приморский универсально-перегрузочный комплекс", открытие которого запланировано в 2022 году в Выборгском районе Ленинградской области, станет одним из ключевых транспортных узлов Северного морского пути. Таким мнением поделился с ТАСС в среду губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Многопрофильный глубоководный портовый комплекс "Приморский универсально-перегрузочный комплекс" в Приморском торговом порту Выборгского района станет одним из важнейших логистических хабов в Северном морском пути. Океанские суда класса "Панамакс", следующие с Азиатско-Тихоокеанского региона смогут разгружаться в нашем порту. Сейчас океанские суда "Панамакс" разгружаются в Роттердаме, Антверпене, Амстердаме, а далее грузы доставляются в наши порты судами меньшего размера", - отметил он.

Строительство "Приморского универсально-перегрузочного комплекса" осуществляется в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России до 2024 года в части развития портовой инфраструктуры Северо-Западного (Балтийского) бассейна, а также транспортного коридора "Север - Юг".

В апреле Корпорация развития Камчатского края и "Приморский универсально-перегрузочный комплекс" договорились о строительстве перегрузочного терминала Национальной арктической транспортной линии на Камчатке. Инвестиционный проект предполагает организацию международной судоходной артерии с точками входа на западе страны - в Ленинградской области и на востоке - в Камчатском крае. По данным главы Ленинградской области, первая партия груза из "Приморского торгового порта" может отправиться на Камчатку уже в 2025 году.

Инвестиции в строительство "Приморского универсально-перегрузочного комплекса" составят 90 млрд рублей. При выходе на полную мощность, проектная величина грузооборота портового комплекса в Ленобласти, составит 70 млн тонн в год - более 20% от общего грузооборота российских портов Балтийского бассейна, из них 20 млн тонн угля, 5 млн тонн минеральных удобрений, 2 млн TEU (контейнеров), 1,2 млн тонн генеральных грузов, а также 5 млн тонн зерна. Реализация проекта на этапе эксплуатации позволит создать более 3 тыс. новых рабочих мест на терминалах портового комплекса, площадь территории которого составит около 780 га.

Областные власти планируют наделить территорию порта статусом особой экономической зоны. Кроме того, прилегающая территория получит дополнительное развитие и инвестиции - здесь появится жилая застройка и социальная инфраструктура.