Эксперты: долги "Укртрансгаза" несут риски для обеспечения транзита газа через Украину

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. "Укртрансгаз" (входит в НАК "Нафтогаз") может погасить задолженность перед поставщиками технологического газа, и пока наличие у Киева долгов перед международными компаниями не вызывает обеспокоенность экспертов. Но сохранение задолженности или повторение подобной ситуации в будущем может поставить под угрозу транзит российского газа через Украину по действующему контракту и осложнить переговоры о продлении договора о транзите с 2020 года, считают эксперты, опрошенные ТАСС.

Ранее Европейская федерация энергетических трейдеров (EFET) выразила обеспокоенность тем, что "Укртрансгаз" перестал платить за поставки технологического газа. Глава газового комитета EFET Даг Вуд сообщил ТАСС, что трейдеры 14 июня приостановили поставки газа "Укртрансгазу" из-за долгов. Он не уточнил сумму задолженности Киева, но ряд украинских СМИ сообщили, что к маю долг за технологический газ достиг почти $160 млн.

"Если конфликт будет продолжаться, это может привести и к проблемам с техническим обеспечением текущих обязательств Украины по транзиту, и к осложнению переговоров по транзиту после окончания действующего контракта [на транзит]", - сообщил ТАСС заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт клуба "Валдай" Алексей Гривач.

Технический характер

По его мнению, долг "Укртрансгаза" перед поставщиками технологического газа, который нужен Киеву для обеспечения транзита российского газа в Европу, мог образоваться из-за ухудшения финансового положения компании в связи с созданием "Нафтогазом" независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины. Он будет обеспечивать транзит газа через территорию Украины в соответствие с европейскими правилами.

Как сообщалось, в настоящее время на Украине идет процесс разделения компании "Нафтогаз Украины", в состав которого входит "Укртрансгаз", и создания нового оператора ГТС. Планируется, что оператор заработает с 2020 года, когда прекратит действие транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко считает, что долги "Укртрансгаза" за поставку технологического газа носят технический характер и их объем не критичен для Киева. "Для сравнения, "Укртрансгаз" получает $2-3 млрд от "Газпрома" за транзит газа", - сказал он.

Более того, эксперт уверен, что "Укртрансгаз" или контролирующий его "Нафтогаз" расплатятся по долгам, чтобы не создавать угрозу для обеспечения текущего транзита российского газа через территорию Украины. "В моменте без транзита через Украину не обойтись, поэтому "Нафтогаз", вероятно, сможет изыскать средства, чтобы помочь дочерней компании погасить долги, если "Укртрансгаз" по каким-то причинам не сможет сделать это самостоятельно", - считает Маринченко.

По данным Fitch, финансовое положение "Нафтогаза" позволяет погасить долг "Укртрансгаза" - на конец 2018 года на счетах группы было 14 млрд гривен ($546 млн по текущему курсу). Кроме того, "Нафтогаз" недавно разместил еврооблигации в объеме $1 млрд.

Международное давление

Гривач считает, что письмо Европейской федерации энерготрейдеров - это не только возможность высказать обеспокоенность долгами Киева за поставки технического газа на Украину, но и попытка Европы настроить Киев на конструктивную позицию на предстоящих переговорах о продлении контракта на транзит газа.

"Письмо ассоциации трейдеров может выполнять и функции международного давления на Киев, которое крайне необходимо для того, чтобы украинское руководство выбрало конструктивный подход к переговорам о транзите и поставках газа на Украину", - сказал он.

Текущий транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" истекает 1 января 2020 года. В настоящее время ведется подготовка к трехсторонним переговорам по газу между Украиной, Россией и ЕС. Следующий раунд переговоров, как ожидается, может состояться в сентябре.

В июне этого года глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Украина не сможет подписать новый контракт на транзит газа по законодательству ЕС до конца года. По словам Миллера, "этот поезд уже ушел", но "Газпром" готов продлить действующий контракт, который "должен быть экономически целесообразным для российской стороны".